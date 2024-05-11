بالفيديو: صديقة بالوتيلي السابقة تكشف تفاصيل علاقتها برونالدو

كشفت عارضة الأزياء الإيطالية رافاييلا فيكو عن العلاقة القصيرة التي جمعتها بلاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مقابلة تلفزيونية.

ذكرت فيكو أن العلاقة بدأت في عام 2009 عندما كانت في سن الحادية والعشرين، وتعرفت عليه خلال إحدى المناسبات في البرتغال. وأشارت إلى أنها كانت غير مدركة لشهرة رونالدو في ذلك الوقت، حيث أخبرها وكيل أعماله بمكانته كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

ووصفت فيكو العلاقة بينها وبين رونالدو بأنها كانت قصة جميلة احتفظت بها في قلبها، وأنه كان صديقها الأول. وذكرت أنه في اللقاء الأول بينهما، أهداها وردة، واستمرت العلاقة لمدة عام واحد فقط.

وبعد انتهاء العلاقة مع رونالدو، التقى هو بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، ثم بدأ علاقته الحالية مع صديقته جورجينا رودريغيز. فيما تعد رافاييلا فيكو صديقة اللاعب ماريو بالوتيلي ولديهما طفلة. وتحدثت فيكو عن خيانة بالوتيلي لها عدة مرات، إلا أنها سامحته واعتبرته الحب الأكبر في حياتها.