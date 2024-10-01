إليكم سعر فستان جورجينا رودريغيز البسيط الذي ارتدته في حفل إطلاق عطرها في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت عارضة الازياء العالمية جورجينا رودريغيز مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختيارها اطلالة بسيطة للغاية في حفل اطلاق عطرها الخاص من لافيرن. واختارت فستاناً اسود اللون قصيرا يتميز بزمزمات بالجزء السفلي منه كما انه ذو اكمام طويلة وهو من دار Alaia الشهير ويبلغ سعره حوالي 1640 يورو اي حوالي 1826 دولار أميركي وانتعلت معه حذتء ذو كعب عالي باللون الذهبي.

وتعرضت جورجينا لبعض التعليقات من قبل نجمات مواقع التواصل الاجتماعي اللواتي حضرن الجفل مثل الدكتورة خلود اللواتي ارتدين اطلالات فيها الكثير من الريش والزخرفات وضحكن على فكرة انهن اعتمدن اطلالات "أوفر" بالنسبة الى صاحبة المناسبة.

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