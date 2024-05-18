الصورة الأولى من حفل زفاف ليلى ابنة الفنان سامح يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان سامح يسري مساء اليوم السبت بزفاف ابنته "ليلى" وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت "ليلى" وهي بفستان الزفاف من غرفتها قبل دقائق من النزول للقاعة وبجانبها والدها الفنان سامح يسري الذي لم يرافقها طيلة الوقت.

سامح يسري ممثل مصري ولد في الإسكندرية من أصل بورسعيدي، بدأ حياته في مجال الرياضة ثم انتقل مع أبيه إلى بورسعيد، وانضم للنادي المصري البورسعيدي، ثم التحق بعدها بكلية الآثار جامعة الإسكندرية، ومارس الغناء إلى جانب هوايته في لعب كرة القدم، ثم استقر بعد ذلك على الغناء، اكتشفه الملحن الاسكندراني حمد رؤوف واتجه بعدها إلى القاهرة، وطرح عدة ألبومات غنائية كان أشهرها "طاير" عام 1995، و"الحكاية" عام 1967، كما شارك كممثل بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية والمسرحية وكان آخرها فيلم "إخناتون في مراكش" عام 2019.

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