أفاد مسؤول ال​سياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح له، بأنه "لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لأنها حاولت عدة مرات ولم تنجح"، مشيراً إلى أن كل الضغوط الدبلوماسية تمارس لوقف إطلاق النار، لكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: كل الضغوط الدبلوماسية تمارس لوقف إطلاق النار لكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقاف نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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