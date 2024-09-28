غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت والشويفات

يستمرّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بشنّ غارات عنيفة ومتواصلة استهدفت نقاطًا عدّة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى الشويفات. وقد تخطّى عدد الغارات المنفّذة منذ السّاعة 12:35 بعد منتصف اللّيل على الضّاحية الجنوبيّة وحتّى السّاعة، الـ30 غارة.

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