الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد الوحدة الصاروخية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ونائبه

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت وقضت على قائد الوحدة الصّاروخيّة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان محمد علي إسماعيل، ونائبه حسين أحمد إسماعيل. كما تمّ القضاء معهما على عدد آخر من العناصر".
وادّعى في تصريح، أنّ "محمد علي إسماعيل مسؤول عن مخطّطات عديدة من الجبهة الّتي أدارها نحو الأراضي الإسرائيليّة، ومن ضمنها إطلاق العديد من القذائف الصّاروخيّة وإطلاق صاروخ أرض-أرض نحو وسط البلاد يوم الأربعاء الماضي"، مؤكّدًا "أنّنا سنواصل العمل بقوّة وبإصرار ضدّ "حزب الله"، وضرب وتصفية قادته".
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