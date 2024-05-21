بالصورة – ياسمين صبري تستغل غياب جورجينا للتصوير مع كريستيانو رونالدو.. وسخرية تطالها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:18 صباحاً - انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقطع فيديو وصور تظهر من خلالها النجمة المصرية ياسمين صبري، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، والتي التقطت على هامش فعاليات النزال الذي جمع بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري في السعودية.

ياسمين صبري مع كريستيانو

وتأتي تلك الصورة بعد سنوات من التريند المرتبط بالثنائي حيث يجمع شبه كبير بين النجمة المصرية ياسمين صبري والأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة الدون كريستيانو رونالدو، حيث إن الصور جاءت بدون ظهور الأخيرة.

سخرية.. وتساؤلات

وكتب بعض المتابعين أن ياسمين استغلت غياب جورجينا لتخطف صورة مع “الدون”، خصوصاً أنها قابلته في عدة مرات سابقة لكن الفنانة المصرية لم تتجرأ على ما يبدو لأخذ صورة تذكارية مع اللاعب العالمي، خوفاً من شريكته.

فيما علق آخرون بشكل ساخر على الصورة مشيرين إلى أن رونالدو كان يبتسم بطريقة عادية بجانبها، مشيرين إلى أنه ربما يعرف هويتها لأنه صديق مقرب من أحمد أبوهشيمة طليقها السابق، وكتب أحدهم “أكيد قالوا له حرم أبو هشيمة السابقة عايزة صورة”.

وعلق آخر “لو غاب القط ألعب يا فار”، في إشارة إلى غياب جورجينا.

بينما اعتبر البعض أنها فنانة ويحق لها أخذ صور تذكارية مع مشاهير العالم، لكن آخرين قالوا إن الصورة كانت لتصدر “الترند”.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

وتشارك النجمة ياسمين صبري في الجزء الثاني من الموسم الرمضاني الماضي الي 2024 بمسلسل رحيل.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

الخليج 365

الخليج 365

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