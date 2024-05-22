فن ومشاهير

حسين فهمي ينتقد استخدام الفنانين لـ”بودي غارد” في تنقلاتهم

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان حسين فهمي على استخدام بعض الفنانين الـ”بودي غارد” في تنقلاتهم وخلال ظهورهم بين الجمهور وفي بعض المناسبات، كاشفاً سبب عدم قيامه بالمثل، مؤكداً أنه يعتبر الجمهور الـ”بودي غارد” الخاص به.

وقال فهمي في تصريحات إعلامية: “سُئلت مرة: لماذا لا تستخدم البودي غارد؟ فقلت لهم لأنني لا أخاف من أحد، مَن يستخدم بودي غارد هو خائف من الناس، وأنا أرى أن هؤلاء الناس هم البودي غاردات الخاصين بي، الناس يحبونني وأنا أحبهم لذا فأنا لا أحتاج بودي غاردات”.

يُذكر أن فيلم “الإسكندراني” هو آخر أعمال الفنان حسين فهمي السينمائية، وقد حقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول “بكر الإسكندراني”، الذي يدخل في العديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًاً عن حياة جديدة، وحين يعود بعد تحقيق ذاته تطارده هذه الصراعات مجدداً.

وشارك في بطولة فيلم “الإسكندراني” عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج . ويُعدّ هذا الفيلم أول تعاون بين خالد يوسف وأحمد العوضي، وأولى بطولات أحمد العوضي المطلقة في السينما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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