أصالة تفتتح حفل "ليلة وردة" بأغنية "في يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتحت المطربة أصالة حفل ليلة وردة والمُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بأغنية في يوم وليلة.

وتنقل شاشة قناة MBC مصر الحفل على الهواء مباشرة، ويشارك في إحيائه النجمات: نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة، ويقوم الفرقة الموسيقية في الحفل المايسترو وليد فايد.

وفي تصريح لبرنامج Et بالعربي، قال وليد: "السيدة وردة في مقام الوالدة بالنسبة لي، تربيت في بيتها، وتشرفت أنني لحنت لها 3 أعمال، بالنسبة لي تمثل الكثير من الأمور، أستاذة وتاريخ، وصوت لم يأت مثله حتى يومنا هذا".