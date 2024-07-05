نبيلة عبيد تشكر تركي آل الشيخ بعد حضورها حفل "ليلة وردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد حضورها حفل "ليلة وردة".

ونشرت نبيلة، مقطع فيديو خلال تواجدها بالحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة وإقامة حفل تكريم للراحلة العظيمة السيدة وردة الجزئرية بالسعودية".

وتابعت: "تشرفت بالحضور وسعيدة بتكريم وردة الغائبة الحاضرة في قلوبنا على أرض مدينة جدة في افتتاح أول حفل يقام داخل مسرح عبادي الجوهر".

وأضافت: "الصور مع رياض القصري نجل وردة والمنتج محسن جتبر ومصطفى جابر والناقد طارق الشاوي.. وحشتينا يا وردة".

وتنقل شاشة قناة "MBC مصر"، حفل "ليلة وردة" اليوم الخميس على الهواء مباشرة من مدينة جدة، والذي تُحييه النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.