لماذا اعتذرت أصالة للجمهور في حفل "ليلة وردة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذرت المطربة أصالة لجمهورها عقب انتهائها من تقديم ثان أغانيها في حفل "ليلة وردة" المُقام على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 4 يوليو.

أصالة قدمت أغنية "في يوم وليلة" وبعدها أغنية "أوقاتي بتحلو"، وعقب انتهائها من الأغنية الثانية، قالت "أكبر تاريخ في حياتي حفظته هو تاريخ وردة، لكن أعذروني"، وذلك بسبب توترها أثناء تقديم الأغنيتين، مؤكدة أن لأغاني وتاريخ وردة رهبة كبيرة "بعتذر من أحبائها وبعتذر منك مايسترو وراجعلكم بعد شوية".

وتحدثت أصالة عن علاقتها بالنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وذلك بعد انتهائها من تقديم أغنية في يوم وليلة ضمن فقرتها في حفل "ليلة وردة"، وقالت "كنت بنت لهذه الست العظيمة، كانت أمي وأقولها أمي من جواة قلبي، وقت ما تعرفت عليها، كنت فاكرة إن منها كتير لكن مع مرور الوقت عرفت انها وحدها في الفن، لان ما في موهبة بتعمل فنان كبير، اللي بيخلد الفنان مجموعة أشياء حب وشغف وإخلاص وعمل وحنان، مجموعة تفاصيل كلها اجتمعت في شخص قدر يكون خالد مثل الست وردة، الله يرحم وردة".

ووجهت التحية لابن وردة الجزائرية الذي يتواجد بين الحضور ولصديقتها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد التي قامت لترد لها التحية وتصفق لها.

وتنقل شاشة قناة MBC مصر الحفل على الهواء مباشرة، ويشارك في إحيائه النجمات: نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبدالحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة، ويقوم الفرقة الموسيقية في الحفل المايسترو وليد فايد.

وفي تصريحات لبرنامج Et بالعربي، قال وليد: "السيدة وردة في مقام الوالدة بالنسبة لي، تربيت في بيتها، وتشرفت أنني لحنت لها 3 أعمال، بالنسبة لي تمثل الكثير من الأمور، أستاذة وتاريخ، وصوت لم يأت مثله حتى يومنا هذا.