ابن كريستيانو رونالدو يُثير الاعجاب من البحر الاحمر: لا يمكن التعرف عليه بجانب والده

أثناء قضاء إجازة عائلية في المملكة العربية السعودية، شارك كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز سلسلة من الصور التي التقِطت ليس فقط جمال البيئة المحيطة بهم ولكن أيضًا التحوّل المفاجئ داخل العائلة.

في حين أن الشواطئ المذهلة والمياه الفيروزية في البحر الأحمر كانت مثيرة للإعجاب، إلا أن النمو المذهل الذي حققه كريستيانو جونيور هو الذي سرق الأضواء.

استمتعت العائلة بإجازة مميزة كانت في أمسّ الحاجة إليها وتوجهت إلى انستغرام لمشاركة المتابعين حول العالم لمحات من ملاذها المثالي.

ونشر رونالدو، الذي انتقل إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر ٢٠٢٢، بعد توقيعه مع نادي النصر، صورة لنفسه مع تعليق “إعادة التحميل”، تظهر فيها المياه النقية ولياقته البدنية الرائعة وكان دوره كسفير للسياحة السعودية واضحًا، لكن هذه المرّة تحوّلت الأضواء بشكل غير متوقّع إلى ابنه الأكبر.

ووسط هذه اللقطات الخلابة، ظهر كريستيانو جونيور باطلالة لم يستطع التعرّف عليه تقريبًا. في عمر ١٤ عامًا تقريبًا، بدا جونيور ناضجًا بشكل ملحوظ، حيث كان يقف إلى جانب والده بنضج وحضور فاجأ الكثيرين. جونيور كان صبيًا صغيرًا يرافق والده في الملعب، الآن يبدو أنه مستعد لتجاوز طول والده وبراعته الرياضية.

كما شاركت جورجينا، التي بدت مذهلة بالبيكيني، صورًا عائلية تضم جميع الأطفال الخمسة: كريستيانو جونيور، إيفا، ألانا مارتينا، ماتيو، وبيلا إزميرالدا. كانت كل صورة تشعّ بالبهجة والرابط العائلي القوي.

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ومع ذلك، كان التحوّل الذي طرأ على كريستيانو جونيور هو حديث اليوم.

الرياضي الشاب، الذي أحدث ضجّة بالفعل في فئة أقل من ١٣ عامًا مع نادي النصر، يقف شامخًا وواثقًا. يشير تطوّره البدني إلى أنه قد يتفوّق على والده، ليس فقط في الطول، ولكن في مسيرته الكروية أيضًا. لا يمكن للمراقبين إلا أن يتعجّبوا عن مدى سرعة نموّه ويتوقعون مستقبلاً مشرقًا قد يجعله يتبع وربما يتجاوز خطى والده الأسطورية.

ترجمة موقع الخليج 365