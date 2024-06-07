ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية روبي خلال احيائها حفل خطوبة ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية وارتدت فستاناً أخضر اللون.

واختارت روبي فستانا باللون الأخضر بخامةمن العلامة التجارية Ezri، ويصل سعره إلى 640 دولار، أي ما يعادل 30 ألف جنيه.

واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي والمكياج الذي حدد ملامحها بشكل طبيعي أما بالنسبة للمجوهرت فاعتمدت على قرطين صغيرين واساور لماعة.

وتفاعل الجمهور مع الاطلالة التي نالت اعجابهم، هذا وكانت روبي قد قدمت باقة من اجمل وانجح اعمالها خلال الحفلة التي احيتها ورقص الجمهور على انغامها.

كانت هذه تفاصيل خبر روبي تختار فستاناً رائعاً خلال احيائها حفل خطوبة وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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