ليلى علوي تسحر العيون بإطلالة أنيقة بجمبسوت من نوع "سيكوين" - بالفيديو والصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي فيديو ظهرت فيه بإطلالة أنيقة كعادتها خلال حضورها حفل زفاف نجل رجل أعمال، حيث إرتدت ليلى علوي جمبسوت من نوع "سيكوين" ملون ومكشوف من منطقة الصدر، وتركت شعرها المموج منسدلاً وراء كتفيها، ومن ناحية، تستعد ليلى علوي لطرح أحدث أفلامها بعنوان "جوازة توكسيك"، قريباً .



وتدور أحداث فيلم "جوازة توكسيك" حول قصة حب فريدة وكريم في طابع كوميدي، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.