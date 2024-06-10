هل يشعل آسر ياسين فيلم ولاد رزق 3 على طريقة الجوكر "هيث ليدجر"

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القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الإعلان عن برومو فيلم ولاد رزق 3 حتى جذب انتباه قطاع كبير من الجمهور ممن يراهنون على الجزء الثالث من العمل الذى حقق جزآه إيرادات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، وهو ما جعل محبي الفيلم ينتظرون الجزء الثالث بصورة كبيرة خاصة مع إظهار البرومو أحداثًا عديدة مشوقة بالإضافة لظهور نجوم مثل سيد رجب الذى كان أحد أهم نجوم الجزء الأول بالإضافة لإنضمام آسر ياسين في دور الشايب بالجزء الثالث.

آسر ياسين وللوهلة الأولى ظهر في لوك مغاير تمامًا ينبئ عن إثارة كبيرة، مع جنون يسيطر على الشخصية مثلما عكس كلام رضا (أحمد عز) عنه في البرومو وتخوف أشقاؤه منه، الأمر الذى يبدو أنه سيمنح الفيلم إثارة أكبر ضمن أحداث العمل خاصة مع إظهار البرومو لآسر ياسين بصورة أشبه بالجوكر في الجزء الثاني من سلسلة أفلام بات مان الشهيرة التى أخرجها كريستوفر نولان الأمر الذى ظهر أثناء عدم تخوفه من أي شيء مثلما ظهر وهو يقود السيارة وبجواره الكلب عليه نظارة شمسية.



آسر ياسين فى فيلم ولاد رزق 3

بالإضافة إلى قيادته عربة نقل كبيرة وهو يبتسم طوال الوقت كأنه في نزهة مثلما كان يحصل مع هيث ليدجر بشخصية الجوكر التي أثارت محبة الملايين له برغم الشر المدفون والظاهر على الشخصية.



آسر ياسين

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



هيث ليدجر

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.