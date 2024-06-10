شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وميمي جمال وهالة سرحان أول حضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل للعرض الخاص لفيلم "أهل الكهف" بطولة النجم خالد النبوي، والمقام داخل إحدي سينمات مدينة 6 أكتوبر، الفنانة ميمي جمال، إلهام شاهين، هالة سرحان، نهي صالح.

أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



إلهام شاهين وهالة سرحان