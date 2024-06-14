شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: براد بيت حاول منع ابنته شيلوه من الإدلاء بشهادتها فى قضية الحضانة والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير جديد أن النجم العالمي براد بيت حاول منع ابنته شيلوه جولي بيت من الإدلاء بشهادتها حول تفضيلاتها بشأن ترتيبات الحضانة منذ سنوات، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

وقال مصدر إن شيلوه أعربت عن رغبتها فى الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع في عام 2021 وسط معركة طلاق براد بيت مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، وفقًا لموقع Us Weekly.

ومع ذلك، كانت شيلوه - التي تبلغ الآن 18 عامًا - تبلغ من العمر 14 عامًا فقط وقت الجلسة، لذا ورد أن براد بيت، 60 عامًا، حاول منعها من الإدلاء بشهادتها.

وعلي جانب آخر، تعرض النجم العالمي براد بيت - فى وقت سابق - لضربة قوية بعد أن قرر المخرج الشهير كوينتن تارانتينو عدم استكمال مشروعه السينمائي القادم، The Movie Critic، وفقًا لما نشر موقع geo.tv.

الفيلم الذي قيل إنه الفيلم العاشر والأخير لتارانتينو، كان من المقرر أن يقوم ببطولة بيت وكان في المراحل المتقدمة من مرحلة ما قبل الإنتاج، ومع ذلك، قال أحد المصادر لموقع In Touch Weekly أن مخرج الفيلم فقد الثقة في السيناريو والفكرة، ما أدى إلى زوال المشروع.

وقال المصدر: "براد بيت والجميع على استعداد لإنتاج فيلم تارانتينو التالي The Movie Critic، وكان يجري إعداد الصفقات"، وأضاف: "كان يجري إعداد الميزانيات وكانت ولاية كاليفورنيا مستعدة لتقديم إعفاء ضريبي ضخم للتأكد من أن تحفة تارانتينو النهائية سيتم تصويرها بالكامل في الولاية".

براد بيت

وأضاف المصدر أن الفيلم كان "صفقة ضخمة" بالنسبة لبيت، الذي عانى مؤخرًا من حزن شديد بعد أن أسقط اثنان من أبنائه الستة اسمه من ألقابهم، وكشف عن سبب تأجيل المخرج للمشروع، قائلين: "فقد كوينتن في النهاية الثقة في السيناريو والفرضية مع اقتراب موعد التصوير".

وكشف أيضًا أن تارانتينو، يأخذ وقتًا للتركيز على حياته الشخصية وقد يعيد النظر في المشروع في المستقبل، "إنه أب الآن، وهذا يغير كل شيء. وخلص المصدر إلى أنه سيأخذ وقته ويخرج بشيء آخر أثناء رعاية أسرته".