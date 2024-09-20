إطلالة جريئة لـ إنجي المقدم.. والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة إنجي المقدم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إنجي، صورة لها، عبر حسابها على "إكس"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الصمت فى حرم الجمال جمال" ، "قمر 14" ، "الجمال" ، "شو هذا الحلا" ، "الجميلة".

يذكر أن، آخر أعمال إنجي المقدم، فيلم "كاملة" الذي تم عرضه على "نتفليكس" ودارت أحداثه عن شخصية طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها، حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة في من حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة،

وشارك في بطولته إنجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، لطفي لبيب، وآخرين، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ساويرس.

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