ياسمينا زيتون تتألق بفستان مكشوف الظهر في العرض الأول لفيلم "ولاد رزق"

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون بفستان ناعم يتميز بقصة الظهر المكشوف باللون الأزرق الداكن من توقيع المصمم كريكور جابوتيان وذلك خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية اذ حضرت العرض الاول لفيلم "ولاد رزق".

وأضافت ياسمينا بعض المجوهرات الألماسية عبارة عن قرطين واسوارة وخاتم واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الناعم الذي تتميز به ياسمينا. وتفاعل المعلقون مع هذه الاطالة الأنيقة لها وأشادوا باختيارها لهذا الفستان المميز.

هذا وتتابع ياسمينا جولتها حول العالم واعمالها بصفتها الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم.

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