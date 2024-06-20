شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات عصابة الماكس تتخطى 7 ملايين و500 ألف حنيه فى 6 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم عصابة الماكس للنجم أحمد فهمى إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2024، لتضاف على ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية وتصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 7 ملايين و507 آلاف جنيه خلال 6 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 14 يونيو.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

‎فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذى اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.