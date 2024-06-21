شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يتخطى بيت الروبى ويتربع على عرش الأعلى إيرادا بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ولاد رزق 3- القاضية نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية منذ طرحه فى السينمات المختلفة يوم 12 يونيو الجارى، محققا حتى الآن إيرادات بلغت 132 مليونا و985 ألف جنيه بعد 9 أيام عرض، وبذلك يتصدر الفيلم قائمة الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، بعد تفوقه على فيلم بيت الروبى للنجم كريم عبد العزيز والذى احتل المركز الأول خلال الشهور الماضية بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أما فيلم "بيت الروبى" يقوم ببطولته كل من: بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد.