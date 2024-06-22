فن ومشاهير

نقل لقاء سويدان إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة (تفاصيل)

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ياسر رشاد - القاهرة -  تعرضت الفنانة لقاء سويدان،  لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها أحد البرامج، مساء امس، الجمعة، مما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات.

وبناء على  طلب الأطباء، تحتاج "لقاء"  إلى إجراء بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.

لقاء سويدان تتعرض لأزمة صحية 

ويشار إلى أن تعرضت الفنانة لقاء سويدان لأزمة صحية مفاجأة، أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانينن للإطمئنان عليها.

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آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان 

 

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل الوصفة السحرية، الذى يعرض على قناة dmc ومنصة watch it.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 

مسلسل الوصفة السحرية، بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

قصة مسلسل وصفة سحرية

تدور أحداثه حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأساً على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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