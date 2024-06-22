شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات لا تنسى.. السقا بالعكاز ودلال ونبيلة ويسرا في ثورة 30 يونيو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة بتفصلنا عن الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو 2013، والتي شهدت حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة بها والنزول إلى الشوارع و الميادين بجوار المواطنين والمطالبة بإبعاد جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد، وكان النجم أحمد السقا من أبرز المشاركين، إذ حرص على النزول بعكاز، رغم إصابته وقتها بقطع بالرباط الصليبى.

وحرصت عدد من نجمات الفن، على المشاركة في الثورة رأسهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والراحلة رجاء جداوي، والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، والنجمة يسرا، وغيرهم من الفنانين، حسب ما جاء في فيديو على الخليج 365.

يذكر أن الدراما المصرية خلال الـ 11 عاما الماضية، ومنذ ثورة 30 تعرضت لخبايا عديدة ومؤامرات حاولت كشفها ضمن معركة الوعي التي قادتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال نافذة الفن لتعريف المواطنين من خلال وجبات درامية دسمة مؤامرات عديدة كانت تحاك ضد الدولة المصرية.

ومن هذه الأعمال التي ساهمت في رفع وعي المواطنين، مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة، والذى اعتبره المشاهدين بمثابة ملحمة درامية أزاحت النقاب عن قوي الشر والمؤامرات التي أحيكت لتقسيم مصر، إلى جانب تسليط الضوء على تضحيات رجال الدولة من الجيش والشرطة ومحاولتهم المستمرة لمواجهة ومحاربة الإرهاب.

وإلى جانب الاختيار، كان هناك مسلسل "هجمة مرتدة"، ومسلسل "العائدون"، ومسلسل "حرب"، ومسلسل "القاهرة كابول"، ومسلسل "الكتيبة 101"، والتي اهتمت بتسليط الضوء على كل ما كان يهدد الدولة المصرية في ذلك الوقت، وكشف طرق خاضتها في حربها ضد الإرهاب.