وفاء عامر لـ"حديث القاهرة": ندعم الشعب اللبناني في كل الأزمات ولبنان ستمر من الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تدعم أهل لبنان في الأزمة الحاليةبعد العدوان الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية

وقالت: "عاشت بيروت والنصر للمظلومين.. وبضم صوتي للفنانيين بتقديم الدعم للشعب اللبناني.. اشتغلنا فيها وعشنا فيها وحبينا سماها وأرضها وأهلها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل شئ في لبنان يجعلنا نتذكر وتعرفنا التسامح والتمسك بالحياة

ووجهت الشكر للدولة المصرية خاصة أنها كانت أول الداعمين للبنان وتقدم الدعم لأي دولة تمر بأزمة أو حرب أو يعاني شعبها.

وتابعت: "لبنان سيستمر ومر عليه أزمات عديدة وستمر وستنتهي هذه الأزمة، ولو استدعيت للمشاركة في حفل لدعم لبنان سأكون متواجدة في أول الصفوف، كلنا إيد واحدة"