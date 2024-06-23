شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا بالساحل الشمالى يوم 29 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا يوم 29 يونيو الجارى في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، ويقدم الهضبة فيها فاصلا غانئيا مميزا من أغانية القديمة والحديثة منها، "ميال، وهى عاملة إيه، وإنت الحظ، وبرج الحوت، وأدام مرايتها، ونغمة الحرمان، وعودونى، وقمرين وغيرها من أغانية التى حازت على إعجاب جمهوره وحققت نجاح فى كل مكان خلال شواره الغنائى الطويل،.



حفل دبى

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا هو الأضخم بين حفلات العيد بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غفير واحتشد الجمهور من مختلف الجنسيات قبل الحفل بساعات منتظرا الهضبة الذي تحقق حفلاته في دبي أعلى حضور جماهيري .وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام اغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور .وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغانيه وهي بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك ، انا الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة .

كما قدم النجم الكبير ميدلي من أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، كما استعاد الذكريات مع حمهوره عندما قدم أغنيات كان طيب، وهي عامله ايه، أيام وبنعيشها وتنسي واحدة.

وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير عندما غنى أغنية يا قمر التي قدمها من ألحانه في ألبومه الأخير "مكانك"، وذلك قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع .