قصور الثقافة تقيم معرضًا للكتاب بأحدث إصداراتها في الأنفوشي غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضًا للكتاب بقصر ثقافة الأنفوشي، غدا الاثنين، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، ويستمر المعرض حتى 4 يوليو المقبل.

وتطرح الهيئة برئاسة عمرو البسيوني، أحدث إصداراتها بالمعرض لجمهور الإسكندرية وضيوفها بأسعار مخفضة ضمن خطة معارض تقيمها خلال أشهر الصيف في إطار برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة للوصول بالخدمات والمنتجات الثقافية لجميع المحافظات.

300 عنوان تمثل أحدث ما أصدرته الهيئة

وتقدم هيئة قصور الثقافة ما يقرب من 300 عنوان في المعرض تمثل أحدث ما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر، ومنها كتب سلسلة الذخائر "البخلاء" للجاحظ، "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، "طوق الحمامة" لابن حزم، "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، ومن الدراسات الشعبية "إعادة إنتاج التراث الشعبي" للدكتور سعيد المصري، ومن آفاق السينما "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبد البصير، بالإضافة إلى إصدارات "تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، "أصل الأنواع" لداروين، "مختارات قصصية حول العالم" لمجموعة شباب المترجمين، وإصدارات سلسلة "حكاية مصر".

"مائة عام من العزلة"

وتقدم الهيئة عددا من أشهر الأعمال الإبداعية في سلسلة آفاق عالمية منها "الأحمر والأسود" لستندال، "مائة عام من العزلة" لماركيز، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين ومنها: مستقبل الثقافة في مصر، أديب، جنة الشوك، الحب الضائع، الشيخان، شجرة البؤس، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، من حديث الشعر والنثر، قادة الفكر، ما وراء النهر، على هامش السيرة، وإصدارات السلاسل الإبداعية مثل أصوات أدبية، وإبداعات، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، بالإضافة إلى إصدارات الهوية، والفلسفة.

كما يتيح المعرض الذي ينفذ بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، أحدث ما صدر عن الهيئة في سلاسل النشر الإقليمي والتي أصدرت منها مؤخرا 12 عملا ضمن إصدارات إقليم شرق الدلتا الثقافي والتي تتنوع بين الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية ومسرحيات الأطفال والدراسات النقدية ومنها "مقام العاشقين" لإمام سراج، "أنا مش كومبارس" لدينا السيد لطفي، "نهاوند" لكريم مقلد، "حورية الأرض والسماء" لسامية أبو عيد وغيرها، بالإضافة إلى 18 عملا إبداعيا عن إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي منها "سيد الأسرار" لصابرين الصباغ، "الضوء الكابي" لنبيلة غنيم، "العشق على مرأى الموت" محمد محمود الفخراني، "العائد" لراندة مدين، "آنست نارا" لناهد مصطفى، "حكاية نجع" لعبد العال فرج، "رحلة العمر" لإيهاب مصطفى، وغيرها.

وتقام فعاليات المعرض بالقصر على فترتين يوميا، الأولى من العاشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة مساء، والفترة الثانية من السادسة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.