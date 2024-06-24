بالصور.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هنا الزاهد، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء تواجدها بفرنسا، وعلقت:" وجهات نظر مختلفة".

وتألقت هنا بإطلالة جذابة ورائعة، ظهرت مرتدية فستان صيفي قصير باللون "أوف وايت"، أبرز جمالها وأناقتها.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "هنا تطل الطاله وانتو تقولو ماشاء الله"، "أنيق وفريد"، "للفخامة عنوان"، "جمالك دائما مختلف"، "دائما متألق"، "ملاكي الجميل".

وتشارك هنا الزاهد بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، فيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي.

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