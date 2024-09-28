"أصلي من أجل بلدي وشعبي".. نيقولا معوض يعلق على الأوضاع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان اللبناني نيقولا معوض عن حزنه جراء ما يحدث من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدد من المدن اللبنانية والتي لازالت تسفر عن استشهاد ونزوح الآلاف من الأسر وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي للكيان الصهيوني.

نشر نيقولا صورة قلب مفطور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "حسرة، أدام الله هذا البلد أمنًا من كل شيء ومن الجميع، لأنه من الواضح أنه لا أحد يهتم به، لا أحد يهتم بنا، لا أحد على الإطلاق، أصلي من أجل بلدي، من أجل عائلتي، من أجل شعبي، وأضع كل شيء في يد الله".

وكانت آخر مشاركات نيقولا معوض بمسلسل "الحشاشين" وجسد خلاله شخصية عمر الخيام، وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم النجم كريم عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن نيقولا معوض يشارك ببطولة المسلسل اللبناني "امرأة" ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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