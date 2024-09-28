وزير الداخلية يأذن لـ 42 شخصاً بالتنازل عن الجنسية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح الإذن لـ 42 شخصاً بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 1684 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـرر: مادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسيات أخرى.