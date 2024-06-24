"مفيش حاجة بتيجي بالساهل".. كريم قاسم ينشر فيديو من كواليس مشهد الأكشن في "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان الشاب كريم قاسم على مشاركة متابعيه وجمهوره فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد الأكشن الخطيرة في فيلم ولاد رزق 3: القاضية.

ونشر كريم"، مقطع فيديو من الكواليس، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "من ألذ الحاجات اللي جربتها في الفيلم، إني أعمل الستانتس بنفسي، بس مفيش حاجة بتيجي بالساهل، ١٥ محاولة علشان ٤ يطلعوا مظبوطين".

وأضاف: "شكرًا لفريق الخبراء اللي حسسني بالأمان وخلاني أحب الموضوع!".

فيلم "ولاد رزق" يشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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