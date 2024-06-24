شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مخرج مسلسل الصفارة.. وأحمد أمين ينعيها والان مع تفاصيل الخبر

توفيت صباح اليوم الاثنين والدة المخرج علاء إسماعيل – مخرج مسلسل الصفارة – الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، وكتب علاء إسماعيل على حسابه بموقع فيس بوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي العزيزة سهير عبد القادر، ياربي أشهدك أنها صبرت صبراً عظيماً فاللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وعاملها برحمتك وفضلك.



المخرج علاء اسماعيل ينعى والدته الراحلة

وكشفت المخرج علاء إسماعيل عن موعد تشييع الجنازة وكتب:"إن شاءالله الله صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصرى 6 أكتوبر ولو مش هتقدر تاخد ثواب صلاة الجنازة من فضلك تعمل share يمكن حد تاني ياخد الثواب بسببك وبالله عليك لاتنساها في دعائك بالرحمة".

ونعى الفنان أحمد أمين الراحلة وكتب على حسابها بموقع فيس بوك:"والدة زميلنا وصديقي المخرج علاء إسماعيل في ذمة الله".

يذكر أن المخرج علاء إسماعيل قدم فى رمضان قبل الماضى، مسلسل الصفارة من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة.

مسلسل الصفارة تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.