شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي لـ"الخليج 365": ثورة 30 يونيو من أعظم إنجازات الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، بالتزامن مع اقتراب احتفالات ثورة 30 يونيو، إن يوم 30 يونيو من أعظم إنجازات الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب المصري بالكامل تلاحم من أجل الحفاظ على مصر وهويتها وثقافتها وأمنها وشعبها من مصير مجهول.

وأشار الدكتور أشرف زكي، إلى أن يوم 30 يونيو مثال حي لقدرة الشعب المصري على الصمود والوقوف بجانب مصر ويؤكد وعيه بالمؤامرات التي كانت تحاك ضد مصر والتي كانت سندفع ثمنها الكثير لولا أن الشعب المصري كان لديه من الوعي أن يشعر بالمصير الذي كان ينتظرنا.

وأضاف الدكتور أشرف زكي، أن نجوم وفنانو مصر ومثقفيها كانوا من أصحاب الشرارة الأولى وأصحاب كلمة في الوقوف ضد جماعة الإخوان الإرهابية.