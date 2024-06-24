بالية أوبرا القاهرة يجسد قصة "جيزيل" مابين الحب والخيانة على المسرح الكبير

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أربعة عروض للباليه الكلاسيكي الرومانسي الشهير "جيزيل"، لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، وتصميم جان كواريللى وجوليس بيرروت وعبد المنعم كامل، الإضاءة ياسر شعلان والديكور محمد الغرباوي، وذلك فى الثامنة والنصف مساء أيام الخميس والجمعة ٢٧ و٢٨ يونيو والإثنين والثلاثاء ١و٢ يوليو على المسرح الكبير، في إطار إهتمام الثقافة المصرية بإحياء وتقديم كنوز الفنون الكلاسيكية العالمية.

يضم الباليه فصلين وكتب نصه الدرامي الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج، ووضع موسيقاه أدولف آدم مستلهمًا من الفلكلور السلافي وأعمال الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو.



يجسد البالية فى إطار تراجيدي رومانسي قصة فتاة ريفية بسيطة تُدعى"جيزيل"، تقع في حب شاب نبيل يُدعى ألبرت الذي يتظاهر بأنه فلاح بسيط وشخصية هانز الذي يسعى للفوز بقلبها.



وتكتشف جيزيل حقيقة ألبرت وخطبته لفتاة أخرى مما يتسبب في انهيارها وموتها من الحزن، وفي الفصل الثانى تتحول جيزيل إلى واحدة من الأرواح المعروفة باسم "الويليس"، وهم أرواح الفتيات اللواتي توفين بسبب الحب الضائع ويسعين للإنتقام من الرجال الذين ظلموهن ولكن بفضل حبها الصادق لألبرت تسعى جيزيل إلى حمايته من مصير محتوم بين يدي الويليس.



يعد "جيزيل" واحداً من أشهر الأعمال في تاريخ الباليه الكلاسيكي، حيث عرضته لأول مرة فرقة باليه المسرح الملكى الأكاديمى للموسيقى عام 1841 في باريس، ثم انتقل إلى بريطانيا ليعرض على مسرح هير ماجيستى بعدها نشرت فرقة البولشوى الروسية العرض الذى لعبت فيه الباليرينا الشهيرة الينا اندريانوفا دور البطولة وجذبت إليه الأضواء بشدة.

كما يعتبر هذا الباليه مثالًا رائعًا للباليه الرومانسي في القرن التاسع عشر، وقد أصبح منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من ريبورتوار العديد من فرق الباليه العالمية.



وتعتبر هذه العروض فرصة رائعة لعشاق الباليه للاستمتاع بهذا العمل الكلاسيكي، الذي يجمع بين الدراما والموسيقى الراقية والأداء الرائع لفرقة باليه أوبرا القاهرة.