خاص – كريم نور ونشاط فنيّ حافل في عدد من الدول

يستعدّ الفنّان اللبنانيّ كريم نور، للقاء جمهوره المغترب في أميركا، من خلال سلسلة حفلات فنّيّة من المقرّر إقامتها بتاريخ ٢٧ و٢٨ و٢٩ أيلول -سبتمبر القادم، ضمن فعاليّات “آرابيان ؟فيستيفال” في “سان دييغو”.

من جهة أخرى، عبّر كريم نور عبر “إنستغرام” عن سعادته بلقاء جمهوره السوريّ حيث شارك متابعيه عدّة لقطات من حفله الناجح في سوريا وعلّق: “تكون سعادتي عندما أكون بينكم وأسعدكم .. هذه صور من حفلتي في سوريا أحبكم كثيراً”.

في السياق نفسه، أحيا كريم نور مؤخّراً، عدّة حفلات بين لبنان ودبي اضافة الى حفلات زفاف وشارك متابعيه عبر “إنستاستوري” مجموعة من الفيديوهات من أجواء السهرات التي أشعل فيها الأجواء وسط حماسة الجمهور والحاضرين.

نذكر أنّ “نور” أصدر مؤخّرًا أغنية بعنوان ”تعي يا قلبي” عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” وجميع المنصّات الغنائيّة الرقميّة، وهي من كلمات الشاعر محمد علي عثمان، وألحان وتوزيع ناصر الأسعد.

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كما سبق ان أطلق أغنية خاصّة بأعياد الميلاد بعنوان ” Happy Birthday” وهي من كلماته وألحانه وقد تخطّت الأغنية حاجز الخمسة ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.