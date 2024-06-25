المكلة رانيا تلفت الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية بالأخضر

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ملكة الأردن، الملكة رانيا الأنظار بإطلالتها الراقية، خلال زيارتها مع الملك عبد الله الثاني إلى باريس.

وارتدت الملكة رانيا فستاناً أنيقاً باللون الأخضر، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعة ما قبل خريف 2024.

جاء فستان الملكة رانيا طويلاً، وضيقاً من الأعلى يعانق الجسد، وبتصميم كلوش ومحدد الخصر، وينساب بأناقة نحو الأسفل، ما أعطاه مزيداً من الأناقة.

وإنتعلت الملكة رانيا حذاءً باللون الأبيض بكعب عالٍ من جيمي تشو، من طراز "Romy 100 White Patent Leather Pumps".

وتركت الملكة رانيا شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة أنيقة، مع تموجات بسيطة، وإعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها بطريقة جميلة.

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