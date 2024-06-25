شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم: أخطأت فى حق نفسى بالابتعاد عن الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة مى سليم العودة بقوة إلى عالم الغناء، وقالت مى سليم فى تصريح لـ"الخليج 365،": إنها قد أخطأت في حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها من عشقها الأول الغناء، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الخطأ خاصة أن الجمهور كان يعاتبها في كل مكان لابتعادها عن الغناء.



مى سليم

وأضافت مى سليم، أنها تجهز حاليا عدد من الأغانى الجديدة التي سوف تطرحهما خلال موسم الصيف الواحدة تلو الأخرة، بالإضافة إلى تعاقدها على المشاركة في عدد من الحفلات الصيفية منها بالساحل الشمالى.

وكانت قد شاركت مى سليم أيام احتفالات عيد الأضحى في حفل غنائى بأحد المسارح واشعلت الحفل بأغانيها الرومانسية والاستعراضية منها "احنا كبنات" "انا سكر" "طال" ،" سمعاه" و "سكتا له" بالإضافة إلى "سهر الليالي" لفيروز

وأعربت النجمة مي سليم عن سعادتها بردود الأفعال عن فيلم بنقدر ظروفك الذى يعرض حاليًا في السينمات، قائلة: "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية على الفيلم، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل رومانسية وكوميديا مختلفة وأتمنى الجمهور ينبسط".