وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول البناء.

– مدير أول الهندسة الإنشائية.

– مشرف مراقبة الجودة.

– مدير المشاريع.

– مدير مساعد هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير أول تنسيق البناء الفني.

– مدير معلومات المشاريع.

– أخصائي المشتريات.

– مدير أول مخاطر المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)