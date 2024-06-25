نور محمود ابن إسعاد يونس في " تيتا زوزو"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان نور محمود تجربة جديدة في مسلسل "تيتا زوزو" الذي يستكمل تصوير مشاهده حاليا مع عدد من النجوم في عدة مناطق خارجية مختلفة، تمهيدا لعرض العمل الدرامي على القنوات الفضائية.



شخصية نور محمود

ويجسد نور دور أحد أبناء الفنانة اسعاد يونس في أول تعاون يجمع بينهما، وذلك في إطار درامي مشوق حيث تمر عائلة اسعاد يونس حيث تمر عائلتها اسعاد يونس بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها .



وكان الفنان نور محمود قد تألق في رمضان الماضي من خلال مسلسل محارب مع النجم حسن الرداد ومسار اجباري مع النجم أحمد داش، وسط ردود أفعال ايجابية واسعة لدى الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي.



نور محمود وإسعاد يونس

وتشارك حاليًا فى مسلسل "تيتا زوزو" الذي عادت لاستكمال تصويره بعد فترة توقف من أجل إجازة عيد الأضحى.

عرض المسلسل فى موسم الأوف سيزون

وهو العمل الذي من المقرر أن يعرض قريباً على إحدى القنوات الفضائية خلال موسم الأوف سيزون والمسلسل مكون من 30 حلقة.

إسعاد يونس

شخصية إسعاد يونس فى المسلسل

تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها .

مؤلف المسلسل معد برنامج صاحبة السعادة

تعاونت إسعاد يونس مع الكاتب محمد عبدالعزيز من قبل في برنامج "صاحبة السعادة" فهو المعد الأساسي للبرنامج، وكتب من قبل مسلسل "نوايا بريئة" و"البيوت أسرار"، ويعود بمسلسل "تيتا زوزو" لكتابة المسلسلات.

إسعاد يونس وصلاح عبد الله

أبطال تيتا زوزو

المسلسل بطولة إسعاد بونس، يشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، ومن إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبدالعزيز.

إسعاد يونس فى الكواليس

وكانت شاركت إسعاد يونس فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

كما شاركت إسعاد يونس مؤخرًا ضيف شرف على الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" بطولة أمير عيد وكامل الباشا.

كواليس تيتا زوزو

وظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" في دور والدة "علي" الذي يقوم بدوره الفنان أمير عيد، بعد سنوات من القطيعة بسبب خلافات بينهما، لتنتهي الجلسة بصلحهما وهو ما كانت تسعى له منذ سنوات طويلة.

كواليس تيتا زوزو

وكان عُرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى السينمات، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.