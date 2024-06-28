مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق أسم جلال الشرقاوي على دورته التاسعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن إطلاق اسم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وقد أعرب الفنان تامر جلال الشرقاوي، نجل الدكتور جلال الشرقاوي، عن سعادته بأن تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتور جلال الشرقاوي رغم تأخر هذا التكريم خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي توفى منذ عامين كما وجه الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على اختيار الدكتور جلال الشرقاوي لتحمل الدورة التاسعة اسمه.

فيما أوضحت الفنانة عبير الشرقاوي، ابنة الدكتور جلال الشرقاوي، أن هذا التكريم مستحق ووجهت الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان وقالت: المخرج مازن الغرباوي هو تلميذ والدي وأشكره أنه تذكره خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي ظل لفترة تقترب من 20 إلى 25 عامًا متربعًا على عرش المسرح بأعماله المتميزة.

محطات في حياة جلال الشرقاوي

المخرج القدير الدكتور جلال الشرقاوي قدم مشوارًا حافلاً وكبيرًا في المسرح حيث أخرج وأنتج أكثر من 50 عملاً، وكان صاحب رؤية ثاقبة ومبدعًا من طراز خاص تميز بانضباطه الشديد وكان أهم ما يميزه اجادته صناعة العرض المسرحي ومفرداته.

ولد الدكتور جلال الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وتأثر بشقيقة في حبه للفن والمسرح بجانب تردده على مسرح إيزيس بحي السيدة زينب الذي نشأ فيه حصل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم نفس جامعة عين شمس عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير إمتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للسينما من فرنسا عام 1962.

شغل عدة وظائف منها مدرس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، مديرا لمسرح الحكيم عام 1967، خبيرا بهيئة المسرح عام 1970، عميدًا للمعهد العالى للفنون المسرحية لفترتين عامى 1976، 1975 وأستاذا بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

ثم رئيسًا لقسم التمثيل والإخراج عام 1990 قدم العديد من العروض المسرحية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "المجاورة" عام 1963، "الرجل الذى فقد ظله" عام 1963 م، الزلزال عام 1964م، "الأرنب" عام 1964 م، "آه ياليل ياقمر عام 1967، "بلدى يا بلدى" عام 1969، "أنت إللى قتلت الوحش" عام 1970، "ملك الشحاتين" 1971، "مدرسة المشاغبين" عام 1971، "قصة الحى الغربى" 1972، "هاللو دولى" عام 1973، "تمر حنة" عام 1974، "كباريه" عام 1974، شهرزاد عام 1975، "الجوكر" عام 1979، "المتحذلقات" عام 1980، "راقصة قطاع عام" 1984، "الرصيف العام" 1986، "انقلاب" عام 1988، "بحبك يا مجرم" 1992، "الخديوى" عام 1994، "دستور يا أسيادنا" عام 1995 وغيرها من الأعمال المتميزة.

كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة ومنها جائزة الدولة التقديرية للفنون عام 1994، وميدالية المسرح التجريبى عام 1991، وأحسن مخرج فى استفتاء جماهيرى لإذاعة الشرق الأوسط وجريدة الاهرام لمدة ثمانية سنوات متتالية، وشهادة تقدير من وزارة الإعلام لإخراجه أوبريت " افراح النصر" عام 1989، وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكى المصرى عن احسن كتاب ألف عن تاريخ السينما المصرية عام 1964.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وإدارة الدكتورة إنجى البستاوى، ويرأسه شرفيًا سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى واللواء حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.