شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يفتتح حفله الغنائي بالقاهرة الجديدة بأغنية عيد العشاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم العراقي كاظم الساهر حفله الغنائي المقام حاليًا في منطقة القاهرة الجديدة، بأغنية "عيد العشاق"، وسط تفاعل كبير وهتافات من قبل الجمهور، تليها أغنية "ها حبيبي"، حيث تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.





وقد شارك الفنان كاظم الساهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.