شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنانات المكرمات بمهرجان لبنان المسرحى لمونودراما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مهرجان لبنان المسرحي الدّوليّ لمونودراما المرأة في دورته الرابعة بثلاث فنانات لبنانيات هن: فريال كريم ومنى كريم وختام اللحام، وتستمر فعاليات هذه الدورة حتي يوم 30 يونيو بمشاركة عروض مسرحية من الجزائر وتونس والإمارات ولبنان، وتحت شعار "تحية للمرأة المناضلة" وضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية.

يقام مهرجان لبنان المسرحي الدّوليّ لمونودراما المرأة سنويًّا للاحتفاء بالمرأة وعملها مسرحيًّا وفنيًّا ومن أجل المساواة والحريّة والعدالة الاجتماعيّة وتمكينها في المجتمع، وانطلقت الدّورة الأولى للمهرجان عام 2019 ووجّهت تحيّة الى الرّاحلة الممثّلة والمخرجة سهام ناصر وبمشاركة ثمانية عروض مسرحيّة من دول عربيّة وأجنبيّة.

وأقيم ضمن المهرجان مؤتمر لبنان المسرحيّ الأوّل الذي طرح مسألة أزمة المسرح في لبنان وأهمّيّة كسر المركزيّة الثقافيّة ودور المسرح في الوعي والتّغيير والبحث في وضع المسرح فيما يخصّ الكتابة والإخراج والتّمثيل والعلاقة مع الجمهور ودور المراكز الثّقافيّة خارج العاصمة. كما وانطلقت الدّورة الثّانية عام 2021 وشملت قائمة التّكريم كلّاً من: رينيه ديك ووطفاء حمادي وفدوى هاشم، بمشاركة عروض مسرحيّة محليّة وعربيّة وأجنبيّة تنافست ضمن المسابقة الرسميّة على جوائز أفضل ممثّلة وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأزياء وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل وجائزة لجنة التحكيم، وأقيمت الدورة الثالثة عام 2023 تحت شعار "المرأة قوة تغيير" بمشاركة عروض مسرحية من إسبانيا والبرتغال وتشيلي وتونس ورومانيا وجنوب أفريقيا ولبنان وكرمت الممثلة جوليا قصار.