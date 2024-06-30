شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الدورة 46 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الـ46 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، الذي تقيمه الإدارة العامة للمسرح تحت قيادة الأستاذة سمر الوزير، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تحت قيادة عمرو البسيوني رئيس العيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في مسرح السامر بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية، والكاتب عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان حمدي الوزير، والكاتب والمخرج شاذلي فرح، والكاتب الصحفي يسري حسان، والدكتور جمال ياقوت، والدكتور أيمن الشيوي، ويرأس المهرجان المخرج السعيد منسي.

وبدأ الحفل الذي قدمته الفنانة وفاء الحكيم بعرض استعراضي غنائي يحمل عنوان "المسرح للجمهور" أشعار أحمد رجب، ألحان زياد هجرس، استعراضات عمرو عجمي، بمشاركة فرقة بورسعيد، إضاءة مايكل يعقوب.

وقد شارك بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم 26 عرضاً مسرحياً من مختلف أقاليم مصر، وتشكلت لجنة التحكيم من مهندس الديكور فادي فوكيه، والموسيقي وليد الشهاوي، والفنان ياسر علام، والدكتور جمال ياقوت، والدكتور أيمن الشيوي، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي.

وأقيمت فعاليات الدورة 46 على مسرحي السامر وروض الفرج، وقد حرصت إدارة المسرح بالهيئة برئاسة الأستاذة سمر الوزير على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، كما حرصت الإدارة على أن تمثل الأقاليم المسرحية كافة بالمهرجان الختامي وقد تم تصعيد العروض التي حصلت على 75 درجة وأكثر.



جانب من فعاليات الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم



من فعاليات الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم



الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم