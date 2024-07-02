تكريم ليلى علوي وغادة عادل باحتفالات مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي

القاهرة- الخليج 365
شاركت الفنانتان ليلى علوي وغادة عادل في احتفالات مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي بمناسبة مرور ٣٠ عامًا على إنشائه واستمرار المركز في تقديم خدمات تعليمية وترفيهية للطلاب تساعدهم على الاندماج في المجتمع بطريقة سريعة ومتقنة.
وتم تكريم النجمتين ليلى علوي وغادة عادل والإعلامية بوسي شلبي، خلال الحفل، إضافة إلى قضائهن يومًا كاملًا مع الأطفال شاركنهم فيه بكل أنشطتهم التعليمية واندمجن معهم في كافة تفاصيلهم اليومية من لعب ودراسة وانتهى بقضائه على مسرح المركز ومشاركتهن التمثيل والغناء في عرضهم المسرحي الذي قدموه تحية للضيفات.
يُذكر أن ليلى علوي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من النشاط السينمائي حيث عرض لها أكثر من عمل كان آخرها فيلم "مقسوم" والذي شاركت في بطولته بجوار شيرين رضا وسماء إبراهيم، كما انتهت من تصوير فيلم "جوازة توكسيك"، والذي تنتظر عرضه بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.
أما غادة عادل فتعيش هي الأخرى حالة من النشاط الفني حيث عرض لها مؤخرًا مسلسل "حالة خاصة" خارج موسم دراما رمضان، فيما ثددمت في الموسم مسلسل "لانش بوكس"، في حين يعرض لها حالياً في دور العرض فيلم "أهل الككهف"، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وغيرهم من النجوم.
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