شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى جمعة ضابط يحل لغز الجريمة فى مسلسل "حرب نفسية" والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الفنان محمد صبرى جمعة دورالضابط خيرى معاون المباحث الذى يقوم بحل لغز الجريمة فى مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة ، هالة فاخر ، أشرف زكي ، علاء قوقة ، حسناء سيف الدين ، جيهان خليل ومجموعة من الشباب، وإخراج أحمد شفيق.

الفنان محمد صبرى أكد لـ"الخليج 365" أنه وفريق عمل المسلسل يهدونه لروح الفنان الراحل مصطفى درويش، فهذا المسلسل هو آخر ما صور قبل رحيله، ولي معه مشاهد كثيرة في المسلسل جمعتنا سويا.

مسلسل "حرب نفسية" ينتمى لنوعية مسلسلات التشويق والإثارة من خلال 15 حلقة، وتدور أحداثه عن الإعلامية جومانا الخولى التى تأتيها مكالمة غامضة على الهواء مباشرة يخبرها فيها المتصل بأن الليلة سيحدث شىء سيغير مجرى حياتها ولن يأتى الصباح إلا وحياتها قد قُلبت رأسا على عقب.

يعيش الفنان محمد صبري جمعة فترة رواج فني كبيرة حيث يشارك أيضا في العمل المسرحي ٨٠/٩٠ نوستالچيا اخراج تامر عبد المنعم علي مسرح السامر ومن ضمن عروض الاستعراضية الغنائية وهو من ضمن العروض الصيفية في موسم مهرجان عروض الصيف التي يتم عرضها علي مسارح الجمهورية التابعة لوزارة الثقافة ويعرض الان علي مسرح بورسعيد ويسافر من بداية الشهر في مسرح الانفوشي مرورا بمرسي مطروح والساحل اسبوع في كل محافظة .

محمد صبري ممثل ومخرج وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وحاصل على دبلومة تمهيدي ماجستير، وحاصل على درجة الماجستير في الإخراج الدرامي من أكاديمية الفنون.