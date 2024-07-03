شكرا لقرائتكم خبر عن ميادة الحناوى تحيى حفل أعياد بيروت.. 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تحيى النجمة ميادة الحناوى حفلا غنائيا يوم 28 شهر يوليو الجارى، ضمن احتفالات أعياد بيروت وتقدم لجمهورها باقة كبيرة من اغانيها القديمة والحديثة.

وطرحت مؤخرا المطربة ميادة الحناوى أغنيتها الجديدة "حبة ذكريات" على طريقية الفيديو كليب تزامناً مع احتفالات عيد الربيع، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

وقالت ميادة الحناوى عن أغنية حبة ذكريات، في بيان صحفى: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية للموسيقار طلال".

وأضافت ميادة الحناوى: "أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب حبة ذكريات، لأنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى.