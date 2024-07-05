"أنا جندي سعودي" عمل فني جديد للفنان عمر العبداللات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت عنوان "أنا جندي سعودي"، أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أغنية جديدة أهداها للمملكة العربية السعودية.

أغنية "أنا جندي سعودي"، من إنتاج عمر العبداللات، وإعداد كلمات الشاعر السعودي محمد مطر العبدلي، وإعداد الألحان عمر العبداللات وتوزيع موسيقي محمد القيسي، وإشراف عام عبدالله البداد، ومنتج منفذ أحمد العبداللات.

واعتبر عمر العبداللات، تقديمه الأغنية أقل ما يمكن التعبير من خلاله عن مدى حبه للمملكة العربية السعودية وشعبها وجيشها.

ونشر عمر الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، إضافة إلى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية.

وكان عمر انتهى مؤخرا، من تصوير أغاني الـ"ميني ألبوم"، بطريقة الفيديو كليب في إمارة دبي وسيتم عرض جميع الأغاني عبر قنوات "روتانا"، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.