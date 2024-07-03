فن ومشاهير

ميريام فارس تسترجع ذكريات أغنية الساحل الشمالى مع الكينج بالرقص على البحر

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القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس  مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ترقص فيه بملابس البحر تسترجع به ذكرياتها بأغنية "الساحل الشمالى" التى شاركت فيها الغناء مع الكينج محمد منير  بمناسبة حلول موسم صيف 2024

أغنية" الساحل الشمالى" تم طرحها في مستهل صيف عام 2023،  وهى من  كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر  للموسيقار محمد رحيم.

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ميريام فارس

 

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ميريام فارس

 

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ميريام فارس 

وحققت أغنية "الساحل الشمالي" للكينج محمد منير والنجمة اللبنانية ميريام فارس  نجاحا كبيرا بعد طرحها ، حيث تخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ10 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بأيام

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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