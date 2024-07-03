شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تسترجع ذكريات أغنية الساحل الشمالى مع الكينج بالرقص على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ترقص فيه بملابس البحر تسترجع به ذكرياتها بأغنية "الساحل الشمالى" التى شاركت فيها الغناء مع الكينج محمد منير بمناسبة حلول موسم صيف 2024

أغنية" الساحل الشمالى" تم طرحها في مستهل صيف عام 2023، وهى من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر للموسيقار محمد رحيم.



ميريام فارس



ميريام فارس



ميريام فارس

وحققت أغنية "الساحل الشمالي" للكينج محمد منير والنجمة اللبنانية ميريام فارس نجاحا كبيرا بعد طرحها ، حيث تخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ10 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بأيام