بالفيديو – ويجز يدافع عن طالبة رقصت في حفل تخرّجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع مغنّي الراب المصري ويجز، عن طالبة في كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، تُدعى سمر عنتر، بعدما انتشر مقطع مصوّر ظهرت فيه وهي ترقص في حفل تخرّجها، مما عرّضها لانتقادات قاسية.

ووجّه ويجز عبر حسابه الخاص في “X” رسالة الى منتقدي سمر، وصفهم فيها بأنهم مرضى يحتاجون الى العلاج، وطالبهم بعدم التدخّل في حياة الآخرين، قائلًا: “متبقوش حشريين بتحطوا على اللي بتقدروا عليه… وسيبوا الناس في حالها اللي بيعمل بيعمل لنفسه، وللمرة المش عارف كام بفكّركم إن مفيش إنسان هيدخل الجنة بعمله، محدش ضامنها يعني وإنما برحمة ربنا اللي أرحم علينا من أمهاتنا فارحمونا تنظير”.

وأضاف: “أي حد شايف إن سمر عنتر عملت حاجة غلط عيان ومحتاج يتعالج. الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم وإنما يدخلونها برحمة الله تعالى، وفي حديث ثابت في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته”.

وكانت الطالبة الجامعية سمر عنتر قد تعرضت لانتقادات كثيرة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في حفل تخرّجها.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، وتعرضت الطالبة للانتقاد بسبب ما وصفه البعض بـ”عفويتها وسعادتها” بتخرّجها في الكلية، في حين أكد البعض الآخر أن هذا التصرف “غير لائق” في حفل التخرّج.

وردّت سمر على الانتقادات الموجّهة إليها فقالت إنها لم تقصد لفت الأنظار أو “الترند”، بل كانت تعبّر عن فرحتها بتخرّجها وسط عائلتها وأصدقائها، موضحةً أن رقصها كان عادياً ولا يختلف أبداً عن الرقص في أي حفل تخرّج أو زفاف.

وأكدت سمر عنتر أنها “مش طالعة تبرر” تصرفها، لكنها تشارك فرحتها مع الجميع، وحذّرت من وصفتهم بـ”مستغلّي” الفيديو من النيل منها أو من جامعتها، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يشهّر بها.