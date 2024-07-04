مهرجان المسرح المصري يكرم المؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري خلال افتتاح دورته الـ 17

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته السابعة عشرة، المؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية سواء التي كتبها أو التي أنتجها.

المنتج الكبير أحمد الإبياري ولد بحي الأزبكية ثم عاش طفولته وشبابه بين أحياء الزمالك والدقي والمهندسين، حتى استقر بمصر الجديدة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975، وموهبته ولدت معه منذ طفولته، فقد كان وهو في سن العاشرة قارئ ممتاز لكل مؤلفات والده المؤلف الكبير أبو السعود الأبيارى والذي كان يكتب معظم مؤلفاته الشهيرة كل يوم بمكتبه بالمنزل الذي نشأ وتربى فيه أحمد.

أصبح أحمد الإبياري بحكم كونه ابن المؤلف الكبير تلميذًا في مدرسة والده أبو السعود الإبياري، وكانت هذه المدرسة العظيمة هي ما اكتسب منها أحمد الإبياري فن كتابة وصناعة الكوميديا سواء في التأليف المسرحي أو كتابة السيناريو والحوار، وبدأ الإبيارى يشق طريقه في عالم المسرح والسينما والتليفزيون، فكتب أولى مسرحياته عام 1975 بعنوان "بحبك وشرف أمي" بطولة الفنان فريد شوقي وعرضت بالإسكندرية ومن هذه التجربة الأولى تعلق أحمد الإبيارى بالمسرح وظل يكتب المسرحيات والسهرات التليفزيونية حتى جاءت الفرصة مرة ثانية ليعرض مسرحيته (ماكانش ع البال) بطولة حسن يوسف على المسرح البلدي بتونس 1978 ثم الفرصة الثالثة ليعرض على مسرح الريحاني مسرحية "زوجة واحدة تكفي" بطولة صلاح ذو الفقار ومحمد نجم وكان ذلك عام 1979.

أصبح أحمد الإبيارى منذ عام 1980 مؤلفا ومنتجا للمسرح، وقام بتأليف وإنتاج العديد من المسرحيات التي أثرت المسرح وكانت معظمها عبارة عن أيقونات فنية رائعة الجمال نالت إعجاب الجمهور وقت عرضها ومن أبرزها وأشهرها المسرحيات التالية التي أنتجها أو شارك في إنتاجها مع الغير: بحبك وشرف أمي 1976 - ماكانش ع البال 1978 – زوجة واحدة تكفي 1979 – عشن المجانين 1979 - الدنيا مقلوبة 1980 – اللي عنده كلمة يلمها 1981 – مسرحية وجها لوجه ١٩٨١ ( تونس ) - مسرحية رقم ١٠٠ مطلوب ١٩٨١ ( تونس )- الفهلوي 1982 – وراك وراك 1983 - هات وخد 1983 – القشاش 1985 – البلدوزر 1986 - خد الفلوس وإجري 1987 – البعبع 1989 – عبده يتحدى رامبو 1989 - البراشوت 1990 – العسكري الأخضر 1991– المستخبي 1991– الجريء والمليونير 1994– نشنت يا ناصح 1995– الإخوة الأندال 1996–المحظوظ وأنا 1997 – فيما يبدوا سرقوا عبده 1997 – أنا ومراتي ومونيكا 1999 – دو ري مي فاصوليا 2001 – ربنا يخلي جمعة 2003 – مراتي زعيمة عصابة 2007 - مرسي عايز كرسي 2008 – سكر هانم 2010 – بابا جاب موز 2014 - رسمي فهمي نظمي 2016 – سيبوني أغني 2017 – مسرحية ميكي أفندي مش ماوس 2019- مسرحية ليلة زفاف المرحوم 2019 - الزهر لما يلعب 2020 - كازينو بديعة 2023

كتـب الإبياري للسينما فيلمين "صف عساكر"، و"القفل"، وكتب للتلفزيون مسلسل "أبو ضحكة جنان" عن قصة حياة الفنان إسماعيل يس، كما قام بإنتاج مسرحيات تليفزيونية هي: كناس وناس - مطلوب غبي فورا - المستريح - مسافرة وجت على غفلة - فتحية بيه - البقية فى حماتك - مقص حرامية - المضروب - كذب × كذب - أبو جزمة بنفسجي، وكلها من تراث المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري

المنتج والمؤلف أحمد الإبياري خلال هذه الرحلة الطويلة صنع واكتشف وتعاون مع كبار نجوم الكوميديا، وتعاون أيضا مع مخرجين كبار هم بحسب ترتيب الأعمال المسرحية: محمود الألفي، شاكر خضير، السيد راضي، عادل صادق، كمال ياسين، حسن عبدالسلام، عصام السيد، عبد المنعم مدبولي، محسن حلمي، عبد الغني زكي، محمود أبو جليلة، أشرف زكي، خالد جلال، محسن رزق، إسلام إمام، هشام عطوة، طارق الإبياري.

كما شارك فى إنتاج خمس مسرحيات تأليف شقيقه الكاتب الكبير يسري الإبياري وهي: عش المجانين، وراك وراك، عبده يتحدى رامبو، البلدوزر، المشاكس

وقدم 5 مسرحيات إنتاج مشترك مع شركات أخرى هي: زوجة واحدة تكفي، مع المنتج حسين عنان "فرقة نجوم المسرح" - اللي عنده كلمة يلمها مع المنتج مصطفى بركة "فرقة المسرح الجديد"، الجريء والمليونير مع المنتج مطيع زايد "فرقة النيل المسرحية "، نشنت يا ناصح مع المنتج جورج سيدهم "فرقة ثلاثي أضواء المسرح"، البراشوت مع المنتج إسماعيل كتكت "شركة فرح ميديا" .

أهم ما قام به أحمد الإبياري والذي سيحكي عنه التاريخ المسرحي أنه أعاد ترميم وتجديد مسرح نجيب الريحاني بالقاهرة بمجهوده الشخصي ومن ماله الخاص، ليعيده مسرحا تفتخر به الدولة، وظلت جائزته الوحيدة التي ينالها عام بعد عام هي النجاح وحب الجمهور لأعماله الفنية.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية وزارة الثقافة ودعم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة "سميحة أيوب"، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم

وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو الجاري، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام