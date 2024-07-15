هنا الزاهد تكشف سبب انفصالها عن أحمد فهمي ونصيحة تامر حسني لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل الفنانة هنا الزاهد، اليوم الإثنين، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، وذلك في تمام الساعة 11 مساء.

وتحدثت "هنا" في برومو الحلقة، لأول مرة حول انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، ومواصفات فتى أحلامها.

وكشفت أيضا نصيحة الفنان تامر حسني لها بإتجاهها للغناء كونها صاحبة صوت مميز بالإضافة إلى ذكرياتها مع أسرتها ووالدتها.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك تامر حسني بطولة فيلم "ري ستارت" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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